ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعا بالاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.32% رابحا عدد 29.05 نقطة ليغلق عند مستوى 9044.21 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.7% رابحا 26.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3843.91 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 144.4 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 87 شركة، فيما تراجعت 87 شركة. Advertisements وارتفع 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.76%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.58%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%. وجاء سهم "الأهلى للتكافل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.50%، ثم الخزف السعودى بنسبة 3.77%، ثم عسير بنسبة 3.41%، فيما تصدر سهم "ميفك ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.16% ثم الوطنية للتعليم بنسبة 2%، ثم الفخارية بنسبة 1.61%.

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