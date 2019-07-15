شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس يتوقع إدراج 5 شركات بالمؤشر الرئيسى للبورصة أبرزها أوراسكوم كونستراكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع بنك الاستثمار فاروس، إدراج 5 شركات بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، خلال المراجعة شبه سنوى، وهم أوراسكوم كونستراكشون، شركة مستشفى كليوباترا، سي آي كابيتال القابضة، سيدي كرير للبتروكيماويات، ابن سينا فارما.

كما توقع فاروس، فى تقرير بحثى، حذف 5 شركات وهم غبور أوتو، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، ثروة كابيتال، العربية للاستثمارات والتنمية، العربية لحليج الأقطان.

وربط فاروس، استبعاد القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، إذا استبعدت اللجنة المسؤولة عن إعادة ترتيب المؤشر شركة جلوبال تليكوم من إجراء مراجعة الأسهم، حيث من المتوقع أن شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية في يوم 6 أغسطس، قد يتضمن مؤشر EGX30 أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وستحذف أسهم جلوبال تليكوم بدلًا منها.

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تراجع إدارة البورصة المصرية الأسهم المدرجة في مؤشرها الرئيسي، EGX30، على أساس شبه سنوي، (في الأول من شهري فبراير وأغسطس)؛ وذلك لإدراج أسماء أسهم جديدة أو حذف أسهم حالية بناء على مجموعة من المعايير المُعدلة والتي سيُجرى تطبيقها في إعادة ترتيب موازين القوى الحالي (الأول من شهر فبراير 2019).

وماتزال السيولة تشكل العامل الأكثر أهمية ويُجرى قياسها الآن عن طريق ترتيب أسهم البورصة المصرية وذلك من خلال إجمالي قيمة التداول شهريًا بعد استثناء المعاملات الخاصة، من ثم، تُختار الشركات بناءً على عدد المرات التي صُنفت بين الثلاثين شركة الأوائل، مقارنة بالأسهم المرتبة من قبل وفقًا لإجمالي القيمة خلال الستة أشهر.

وإذا تشارك سهمان المرتبة ذاتها، ستُختار الشركة صاحبة أعلى حركة خلال فترة الستة أشهر، أما في حالة تساوي القيمة أو تشابها، سيتم اختيار الشركة ذات الانحراف المعياري الأقل بين متوسط القيمة المتداولة والقيمة الشهرية، تُختبر الأسهم من خلال طرق أخرى مثل الحد الأدنى لعدد أيام التداول المُعدلة إلى 65% في فترة الستة أشهر (78 يوم) حيث كانت تمثل 50% (60 يوم) مسبقًا، بينما تظل نسبة التعويم الحر ثابتة عند 15%.