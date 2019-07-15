الارشيف / الاقتصاد

تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.20% خاسرا 3.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1533.97 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 698 ألف دينار  بحرينى.

Advertisements

 

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 13.88% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.72%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.34% بضغوط هبوط سهم إنوفست بنسبة 3.70%.

 

فبما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2% مدفوعا بصعود سهم إى بى إم تيرمينالز بنسبة 0.44%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا