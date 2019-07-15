شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.20% خاسرا 3.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1533.97 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 698 ألف دينار بحرينى.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 13.88% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.72%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.34% بضغوط هبوط سهم إنوفست بنسبة 3.70%.

فبما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2% مدفوعا بصعود سهم إى بى إم تيرمينالز بنسبة 0.44%.