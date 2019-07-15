شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر فى ختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% خاسرة عدد 4.65 نقطة، لتغلق عند مستوى 10595.55 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 52.3 مليون سهم بقيمة 162.6 مليون ريال قطرى عبر 5079 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 24 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.45%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.18%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.