شكرا لقرائتكم خبر عن استصدار السجل والرخصة الصناعية من مقر اتحاد الصناعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس مجدى غازى العرابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم، بروتوكول تعاون يحقق تواجد مسئولى الهيئة بمقر مركز الشباك الواحد باتحاد الصناعات المصرية لتقديم كافة خدمات الهيئة ذات الصلة باستصدار السجل الصناعى وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 فى شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وقال السويدى، إنه سيتم تفعيل خدمات الهيئة المرتبطة بحساب نسبة المكون المحلى اللازمة لاستصدار اتحاد الصناعات المصرية للشهادة الخاصة بنسبة المكون المحلى، والشهادة الخاصة للحصول على المساندة التصديرية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2015.

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وأضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن هذه تعد من أهم الإنجازات التى سعى اتحاد الصناعات المصرية إلى تحقيقها وفاء لمسئولياته فى خدمة القطاع الصناعى وإيمانًا بدوره فى خدمة الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى حرص الطرفين على تفعيل دورهما فى دعم وتشجيع الصناعة المصرية والتيسير على المستثمرين فى القطاع الصناعى وإزالة كافة المعوقات التى تواجههم.

هذا وقد سبق للاتحاد توقيع بروتوكول مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتفعيل خدمة استصدار السجل التجارى للمنشآت الصناعية من خلال مركز خدمة الشباك الواحد بمقر الاتحاد وفقًا للقانون رقم 75 لسنة 2017.

ومن الجدير بالذكر أن تفعيل خدمة مركز الشباك الواحد باتحاد الصناعات المصرية يأتى ثمرة للتعاون مع مشروع SEED الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد تم تجهيز المركز بأحدث المعدات والتجهيزات والموارد البشرية لتقديم خدمة متميزة للتيسير على أصحاب المنشآت الصناعية والمستثمرين فى إنهاء العديد من الإجراءات من خلال نافذة واحدة.