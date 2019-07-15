شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات الصغيرة يكشف حجم دعم الوكالة الفرنسية لمشروعات المرأة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عزة شلبى ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمؤتمر اتحاد الصناعات لإعلان برنامج "إطلاق عنان إمكانيات رائدات الأعمال فى مصر"، أن جهاز المشروعات تمكن من المساواة بين الرجل والمرأة فتقريبا 50% من الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز يتساوى فيها الجنسين.

وأضافت شلبى، أن جهاز المشروعات يتبنى رؤية لدعم المرأة وتمكينها للعمل في المجالات الصناعية والقطاعات غير النميطة والتقليدية، مشيرة إلى أن أغلب توجهات مشروعات السيدات فى مصر يتصل بالمجالات الخدمية.

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وعلى جانب آخر، كشفت صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح الوكالة الفرنسية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، لافتة إلى أنه سيتم توجيه 100% من القرض لمشروعات المرأة.

وفى سياق متصل، قالت إن مصر حصلت على جائزة المساواة بين الجنسين من البرنامج الانمائى للأمم المتحدة والذى يعد انجازا كبيرا لمصر لكونها الدولة الأولى عربيا والثانية عالميا التى تحصل على هذا الختم.