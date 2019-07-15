شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-7-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 15-7-2019، ارتفاعًا بقيمة جنيه واحد فقط، ليسجل الذهب من عيار 21 قرابة 652 جنيها للجرام، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالمياً حوالى 5 دولارات لتبلغ الأوقية 1415 دولاراً.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 21 سجل 652 جنيها للجرام عيار 18 سجل 558 جنيها للجرام عيار 24 سجل 745 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5216 جنيها أوقية الذهب 1415 دولار.

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وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.