شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإبداع التكنولوجى يدعو المبتكرين للتقدم لبرنامج مسرعات الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" رواد الأعمال وكل من لديه فكرة مبتكرة أو نموذج أولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من فعاليات الدورة ال 16 من برنامج مسرعات الأعمال (TEA).

ويعمل برنامج مسرعات الأعمال Tiec Entrepreneurship Accelerator على تعزيز وبناء قدرات رواد الأعمال في الفترة ما قبل الاحتضان التكنولوجي لمساعدتهم على تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة ناجحة، وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف عبارة عن 12 ورشة عمل و6 جلسات استشارية وتوجيهية والتطبيق العملي للتكنولوجيا.

وتم تحديد الموعد النهائي للتقدم في 4 أغسطس المقبل. ويستغرق البرنامج التدريبي 12 أسبوعا تتمكن خلاله الفرق من تطوير خطة عمل الشركة والعرض التقديمي عنها ووضع تصور عن تطوير التكنولوجيا المستخدمة للوصول إلى العملاء.

ويشترط البرنامج أن يكون عدد المتقدمين شخصين على الأقل من كل فريق من رواد الأعمال، على أن يكون واحد من المؤسسين على الأقل مصري الجنسية، وأن يتمتع بالكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات ولديه القدرة على تطوير التكنولوجيا التي يزعمون استخدامها كأساس لإنشاء الشركة.

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وفي نفس السياق، أعلن المركز فوز 9 شركات جديدة في الدورة 23 من مسابقة خطط الأعمال Start IT والتي تؤهل الشركات الناشئة للانضمام والاحتضان لمدة عام من خلال برنامج الحاضنات التكنولوجية.

وتوفر حاضنة مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال سواء في القرية الذكية أو أسيوط عددا من الخدمات المتميزة تبلغ إجمالي قيمتها 180 ألف جنيه مقسمة إلى 120 ألف جنيه مصري في صورة خدمات استشارية وتسويقيه وبرامج وأجهزة حاسب آلي، ومقر للشركة مزود بالأثاث المكتبي وتوصيلات الإنترنت، والبرامج الأساسية وأدوات أجهزة الحاسب، ودعم نقدي قيمته 60 ألف جنيه.

وتضم القائمة التي أعلن عنها المركز عددا من الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية وتطوير المنصات التي تربط العملاء بأصحاب الأعمال التجارية مثل SKN، وBaghyra، وشركة Kemitt، وشركة Tawfiqia. وذلك بالإضافة إلى شركة Scienup التي تقوم بتطوير موقع إلكتروني لربط الباحثين بأصحاب الشركات في مجالات العلوم والهندسة من خلال شبكة من المراكز البحثية والجامعات والمختبرات الخاصة.

كما تشمل القائمة شركة Hexel Labs التي تقوم بتطوير برمجيات خصيصة لأجهزة انترنت الأشياء، وكذلك شركة AION Innovations التي تعمل في مجال بناء وتطوير تطبيقات المدن الذكية، وعدد من الشركات التي تقوم بتمكين عمل المطورين وتحسين عمليات البرمجة وأداء التطبيقات مثل Orenda، وDjaty.