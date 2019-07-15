شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولان: صادرات نفط جنوب العراق 3.42 مليون برميل من بداية يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسؤولان نفطيان رويترز اليوم الاثنين أن صادرات النفط من موانئ جنوب العراق بلغت 3.42 مليون برميل يوميا منذ بداية يوليو
كانت الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب العراق انخفضت إلى 3.39 مليون برميل يوميا في يونيو من 3.441 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وقال مسؤولون إن إصلاحات في جزء من خط أنابيب بحري في الخليج ينقل النفط الخام إلى موانئ البصرة أبطأت الشحنات لثلاثة أيام في منتصف يونيو
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