شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة فنلندا بالقاهرة: نسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت السفيرة لورا كانسيكاس، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، خلال أولى جلسات مؤتمر إعلان برنامج إطلاق عنان إمكانيات رائدات الأعمال فى مصر، بتوجه الحكومة المصرية لدعم مناخ ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن ريادة الأعمال تساهم فى إتاحة فرص عمل للشباب، وتقليل البطالة، وهو تحدى كبير أمام أى دولة.

وذكرت، أن فنلندا تسعى فى الفترة الحالية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الفنية المشتركة فى مصر بلغت نحو 45 مليون دولار، موزعة علي عدد من القطاعات منها الطاقة والخدمات، موضحة أن فنلندا ستساعد الحكومة المصرية فى تمكين المرأة، وذلك من خلال خلق كيانات اقتصادية لها.

ومولت حكومة فنلندا، مشرع توريد عدد 4 كراكات (معدات متعددة الإغراض)، لاستخدامها فى البحيرات الشمالية بمبلغ 305 مليون يورو، والتى ساهمت فى تطهير، وتعميق وإزالة ورد النيل بالبحيرات الشمالية، ومساعدة المعدات المتواجدة، خاصة فى بحيرتى المنزلة والبرلس على إزالة جميع التعديات على البحيرات، بالإضافة إلى مشاركتها فى إنشاء أكبر مزرعة للإنتاج السمكى فى منطقة شرق بورسعيد بالقرب من ملاحة بور فؤاد.

ويبلغ حجم التجارة البينية يين مصر وفنلندا حوالى 400 مليون يورو وفق لبيانات التمثيل التجارى عام 2016.