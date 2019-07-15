شكرا لقرائتكم خبر عن أول قمة عالمية للسياحة الميسرة تستضيفها دبى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد دبى لاستضافة قمة عالمية هى الأولى من نوعها، حيث تحمل القمة عنوان "لنجعل جميع المدن صديقة للسياح من أصحاب الهمم"، وهى أول قمة سياحية تخصص أعمالها لمجال السياحة الميسرة، والتى تعنى بذوى الاحتياجات الخاصة، والتى ستحظى بمشاركة محلية ودولية واسعة.

ومن المقرر أن تعقد القمة فى دبى خلال الفترة من 5 - 6 نوفمبر المقبل، وذلك فى إطار مساعى الإمارات المستمر لمعاونة أصحاب الهمم ومضاعفة الإسهامات التى من شأنها تيسير اندماجهم فى المجتمع وتلبية كافة احتياجاتهم ليس فقط على المستوى المحلى ولكن على الصعيد العالمى.

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ذلك فى الوقت الذى تُظهر فيه الإحصاءات أن نحو 50 مليون شخص من أصحاب الهمم فى الشرق الأوسط يتطلعون إلى زيارة المدن والوجهات السياحية التى توفر لهم خدمات ملائمة تلبى احتياجاتهم.

وتهدف القمة ضمن أولى دوراتها إلى تسليط الضوء على التحديات التى يواجهها نحو مليار إنسان خلال تنقلهم كمقيمين أو سياح فى مدن العالم المختلفة، والتوعية بضرورة تعزيز التشريعات والقوانين والبنى التحتية والخدماتية التى تلبى احتياجاتهم وتطلعاتهم وحقهم فى اكتشاف العالم بسهولة ويسر.

وذلك فى تأكيد جديد على توجهات دبى ودولة الإمارات الرامية إلى تبوء المكانة الأفضل عالمياً فى تقديم الخدمات والتسهيلات التى تمكّن أصحاب الهمم، المصطلح الذى أطلقته حكومة الإمارات على ذوى الاحتياجات الخاصة، وتتيح لهم الفرص لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم واكتشاف طاقاتهم الكامنة.