شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة فنلندا تشيد بوضع "تمكين المرأة" على قمة الأجندة السياسية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة لورا كانسيكاس، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، أن هناك دعما سياسيا كبيرا من الحكومة المصرية للمرأة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة أصبح على قمة الأجندة السياسية للدولة فى مصر، وهو ما يساهم فى المساعدة لنشر برامج دعم وتمكين المرأة.

وأضافت خلال مؤتمر إعلان برنامج إطلاق عنان امكانيات رائدات الأعمال في مصر، أن المناخ السياسى والاقتصادي في مصر يدعم برامج تمكين المرأة، مشيرة إلى أن حكومة فنلندا تعمل مع اتحاد الصناعات من خلال مبادرات مساعدة السيدات للانخراط فى بيئة العمل.

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وفى أبريل الماضى أشادت لورا كانسيكاس ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي نفذته الحكومة المصرية مؤخراً، مشيرةً إلى أن البرنامج ساهم في لفت انظار واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الفنلندية للعمل بالسوق المصرية والتصدير للسوقين الإقليمى والعالمي.

وأشارت إلى أن السوق المصرية يمثل محوراً هاماً لنفاذ الصادرات الفنلندية لأسواق قارة إفريقيا وأسواق المنطقة العربية خاصة في ظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الفاعلة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.

ومولت حكومة فنلندا، مشرع توريد عدد 4 كراكات (معدات متعددة الإغراض)، لاستخدامها فى البحيرات الشمالية بمبلغ 305 مليون يورو، والتى ساهمت فى تطهير وتعميق وإزالة ورد النيل بالبحيرات الشمالية، ومساعدة المعدات المتواجدة، خاصة فى بحيرتى المنزلة والبرلس على إزالة جميع التعديات على البحيرات بالاضافة إلى مشاركتها فى إنشاء أكبر مزرعة للإنتاج السمكى فى منطقة شرق بورسعيد بالقرب من ملاحة بور فؤاد حول محور قناة السويس الجديدة، وهى عبارة عن 23 ألف فدان يتم توسيع وتعميق وتطهير ملاحة بور فؤاد وعمل مزارع سمكية بداخلها ومزارع سمكية أرضية للأسماك البحرية، وأسماك المياه العذبة، بتكلفة 275 مليون جنيه وإجمالى إنتاج 85 ألف طن سنويا من الأسماك البحرية والعائلة البورية.