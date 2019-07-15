شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاستثمار تطلق النسخة الثانية من خريطة الاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن إطلاق النسخة الثانية من خريطة الاستثمار، وذلك بحضور عدد من الوزارات المشاركة فى المشروعات، وتضم الخريطة فرص استثمارية للجميع، فى جميع القطاعات، وفى أكثر من محافظة.

وأكدت الوزارة فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر هيئة الاستثمار، أن الخريطة الاستثمارية هى نتاج عمل لجميع القطاعات الحكومية، وذلك فى إطار تفعيل قانون الاستثمار، والذى أتاح الفرصة أمام الجميع من أجل الاستثمار فى الكثير من القطاعات.

أشارت الوزارة، إلى أنها تتيح الفرصة المستثمر، وتوجهه من خلال الخريطة الاستثمارية، ثم توجهه للوزارة المعنية، والمنوط بها تنفيذ إجراءات المشروع.