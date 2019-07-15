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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجلة الشروق «إيطالكست».. طلاق يلوح في الأفق

تاريخ النشر: 15/07/2019

​«الإيطاليون أولاً»..هذا هو الشعار الذي رفعه ماتيو سالفيني في حملته الانتخابية في إيطاليا وأوصله إلى سدة الحكم نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية، ماذا فعل بعد فوزه؟ تصريحات تهاجم المهاجرين حتى أن بعض الخبراء يسمونه «ترامب إيطاليا»، وأحكم قبضته بعد فوز حزبه بـ 34 في المئة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، وأشعل حرباً كلامية مع بروكسل حول موازنة إيطاليا ورفض السياسات الأوروبية تجاه اقتصاد إيطاليا، حتى جاءت الضربة القوية بإصدار عملة إيطالية موازية لليورو..كل خطوة تشير إلى احتمالية خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي كما فعلت بريطانيا، بل البعض يرى أن هذا الأمر أقرب مما نظن بالرغم من صعوبة التنفيذ. ما الذي يريده سالفيني بالضبط من انحيازه أكثر فأكثر نحو اليمين؟

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