شكرا لقرائتكم خبر عن 16.6 % نمو الإنتاج الصناعي في أبوظبي خلال الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أبوظبي نمواً بنسبة 16.6 % في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع نفسه من عام 2018، مرتفعاً من 122.3% إلى 142.5% خلال فترة الرصد، بحسب الأرقام التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي، أمس.

كما ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في الربع الأول من عام 2019 بنسبة 42.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، بالغاً مستوى 142.5%.

وشملت قائمة أهم الأنشطة التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الأول من العام الجاري نشاط فحم الكوك، والمنتجات النفطية المكررة، حيث ارتفعت كميات الإنتاج لهذا لنشاط بنسبة 27.7%.

أما مجموعة صنع الآلات والمعدات غير المصنفة، فقد أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من عام 2018 بنسبة 16.3 % حيث ارتفعت كميات إنتاج هذا النشاط بنسبة 95.5%، أما مجموعة صنع منتجات المعادن المشكلة فقد أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي بنسبة 4.3%.

وعلى مستوى أهم الأنشطة التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، فقد شملت نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة حيث ارتفعت كميات هذا النشاط بنسبة 103.8%. أما مجموعة صنع الآلات والمعدات غير المصنفة فقد أسهمت بنسبة 3.0% في مجمل الارتفاع بين فترتي المقارنة. (وام)