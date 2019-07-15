إطلاق تطبيق محفظة الإمارات الرقمية مطلع أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي أسعد

رجح ستيف مارتن استشاري الاتصالات الاستراتيجية في محفظة الإمارات الرقمية إطلاق منصة (Klip) للمحفظة بشكل رسمي على مراحل، وستكون المرحلة الأولى للإطلاق مع بعض البنوك المشاركة مع بداية شهر أغسطس المقبل. وقال ل ”الخليج 365”، إن التطبيق عبارة عن مبادرة وطنية للتخلي عن النقود الورقية ودعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، حيث يتيح هذا التطبيق إنفاق الأموال أو تحويلها أو ادخارها رقمياً.

يمكن استخدام هذا التطبيق في الدفع مقابل السلع والخدمات وتحويل الأموال إلى أفراد العائلة أو الأصدقاء وغيرهم، وتتم أي معاملة عبر التطبيق بصورة فورية، ما يعني أن بإمكان المتجر أو متلقي الأموال أو المدفوعات عبر التطبيق استخدامها على الفور. ويساهم هذا التطبيق في تخفيض كلفة إدارة النقد الورقية على البنك المركزي والبنوك المالكة للمحفظة.

ويعتبر تطبيق (Klip) نظام الدفع الأول والوحيد على مستوى العالم الذي جاء نتيجة التعاون بين العديد من البنوك الوطنية (16 بنكاً وطنياً ) المالكة له، ويمكن استخدام هذا التطبيق سواء كان لدى العميل حساب مصرفي أو لا، شريطة أن يكون المستخدم مقيماً في الإمارات، ولديه شريحة«SIM». ويتميز هذا التطبيق بمعالجة المدفوعات على الفور، إلى جانب عدم إرسال أي بيانات مالية شخصية عند إتمام أي معاملة عبر التطبيق، ويمكن لمن لديهم حساب في هذا التطبيق الحصول على أموال نقدية من أي جهاز صراف آلي التابعة للبنوك ال 16 المشاركة في ملكية المحفظة.

واعتبر مارتن أن استخدام هذه المنصة آمن بشكل كبير، ويخضع لأعلى المعايير النقدية والتقنيات الأمنية، ويخضع هذا التطبيق لرقابة المصرف المركزي.

وقال مارتن: لا تفرض رسوم على استخدام هذا التطبيق، وهو مجاني، ما لم تكن الرسوم المفروضة من جانب المتلقي أو الوسيط «مثل رسوم بطاقات الائتمان أو غيرها»، ويمكن للعميل استخدام هذا التطبيق في أي مكان فيه شعار (Klip) سواء في المتاجر أوالمطاعم أو وسائل المواصلات أو المواقع الإلكترونية. ويمكن سحب حساب العميل أوالمستخدم للتطبيق من خلال تحويل الأموال مباشرة من حسابه المصرفي إلى حسابه في (Klip) أو إيداع الأموال من أي جهاز صراف آلي في أحد المواقع المحددة. وحول ربط حساب العميل في تطبيق «كليب» ببطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم المباشر قال مارتن: هذه الميزة ستضاف في المستقبل، لكن ستفرض رسوم على استخدام البطاقات المربوطة بالحساب، وأضاف أن استخدام تطبيق «كليب» يقتصر على السوق في الدولة فقط.

وأشار «مارتن» إلى أن ما يقارب ثلث سكان الإمارات، ذوو مدفوعات منتظمة وحسابات مصرفية، وتطبيق «كليب» سيتيح لهؤلاء مستوى أكبر من الاندماج في النظام المالي للدولة من خلال تزويدهم بحل بديل أكثر أمناً من استخدام النقود الورقية، دون الحاجة إلى حسابات مصرفية، ويدعم التطبيق كذلك الاستراتيجية الشاملة للحكومة الإماراتية للحد من كمية النقود الورقية المتداولة في الاقتصاد، ويعزز الشمول المالي، كما يعزز من كفاءة وأمن المدفوعات وبيئة الأعمال الاقتصادية في الدولة.

وقال مارتن إن نسبة معاملات شراء المواد الاستهلاكية باستخدام وسائل غير نقدية في سنغافورة وهولندا وفرنسا والسويد 60% تقريباً، ومن المثير للاهتمام أن نسبة تلك المعاملات بلغت حوالي 6% في إيطاليا واليونان والمكسيك، وفي الإمارات وصلت هذه النسبة 8%.