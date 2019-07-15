مصر تدشن أول مركز بحثي للروبوتات البحرية بالمنطقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مصر أمس الأحد عن تأسيس أول مركز للبحوث والتصميم متخصص في تكنولوجيا الروبوتات البحرية وعلوم البحار على مستوى الشرق الأوسط

جاء ذلك خلال اتفاقية جرى توقيعها أمس بالمقر الرئيسي لبنك مصر بحضور رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورؤساء جامعات الأزهر وعين شمس والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد الحضور، خلال التوقيع، أن تأسيس هذا المركز يأتي ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث انطلقت أول مسابقة محلية وإقليمية لتكنولوجيا الروبوتات البحرية بشراكة وتنظيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

(د ب أ)

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