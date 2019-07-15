الشارقة تتصدّر إقليمياً في نمو أعداد المسافرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أنور داود

سجل مطار الشارقة الدولي أعلى نسبة نمو في أعداد المسافرين عبر المطار خلال إبريل الماضي، على مستوى مطارات منطقة الشرق الأوسط، وفقاً للبيانات الشهرية الصادرة عن مجلس المطارات العالمي.

وأشارت بيانات المجلس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن مطار الشارقة سجل نمواً قياسياً في أعداد المسافرين في إبريل 2019 بنسبة نمو بلغت نحو 23.5%، فيما أظهرت البيانات الرسمية للمطار أنه شهد نحو 1.2 مليون مسافر خلال الشهر ذاته، مقارنة مع 966.4 ألف مسافر خلال الفترة المقابلة من 2018.

يذكر أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي منذ مطلع العام وحتى نهاية مايو الماضي بلغ نحو 5.5 مليون مسافر، بنمو 15% مقارنة ب4.78 مليون مسافر في الفترة ذاتها من 2018، حسب بيانات المطار الرسمية.

وبحسب بيانات مجلس المطارات العالمي، ارتفعت حركة المسافرين في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3.3%، على الرغم من تراجع عدد المسافرين في مطار دبي الدولي، اعتباراً من منتصف إبريل/‏ نيسان الماضي، بسبب عملية الصيانة في المدرج الجنوبي من المطار، الأمر الذي أدى إلى تقليص عدد الرحلات.