شكرا لقرائتكم خبر عن «أبراج» تبيع «سبينيس مصر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صندوق «إنفستيك» عن الاستحواذ على متاجر «سبينيس مصر» من مجموعة أبراج، وذلك في أول صفقة لصندوق الاستثمار المباشر الذي يتخذ من جوهانسبرج مقراً له في السوق المحلية. ولم تفصح الشركة بحسب بيان صحفي، عن حجم صفقة الاستحواذ على الشركة التي تنشط في قطاع التجزئة بالسوق المحلية.
وكانت ملكية «سبينيس مصر» قد انتقلت من مجموعة أبراج إلى بنك دبي التجاري، وذلك في إطار عمليات التسوية مع دائنين للمجموعة.
وفي مارس/ آذار الماضي، ذكرت مصادر أن صندوق «إنفستيك» بدأ إجراءات الفحص النافي للجهالة ل«سبينيس مصر»، في إطار المفاوضات الخاصة بصفقة الاستحواذ.(وكالات)
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