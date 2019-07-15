توترات التجارة بين أمريكا والصين تخفض عائدات قناة بنما 1%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أمس الأحد أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بدأت تؤثر بصورة سلبية في قناة بنما.

وتراجعت أعداد سفن الشحن القادمة من الولايات المتحدة باتجاه الصين والتي تعبر الممر المائي الرئيسي العام الجاري فيما خفض العملاق الآسيوي من وارداته من الأغذية والنفط الأمريكي، حسبما قال المدير التنفيذي بهيئة قناة بنما، خورخي لويس كويجانو.

ونقلت الوكالة عنه القول إنه في خضم النزاع، حلت اليابان محل الصين لتكون ثاني أكبر مستخدم للقناة، بينما ظلت الشركات الأمريكية أكبر مستهلك للقناة.

واشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الجاري من أن الصين لم تزد مشترياتها من منتجات المزارع الأمريكية، وهو تعهد قال إنه قد عمل على ضمانه الشهر الماضي في اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج. وتعتمد الصين أكثر على دول مثل قطر و«ترينيداد وتوباجو» للحصول على الغاز والبرازيل للحصول الصويا، بحسب كويجانو. وذكر كويجانو: «هذه هي أكبر المساوئ التي تعانيها الولايات المتحدة الأمريكية لأن الصين تشتري المنتجات نفسها من أي مكان آخر».

وتتوقع القناة عائدات بقيمة 3.1 مليار دولار للعام المالي الحالي، بتراجع بنسبة 1% عن عام 2018، وهو من شأنه أن يكون أول تراجع منذ توسعة القناة قبل ثلاث سنوات والتي تكلفت خمسة مليارات دولار.

(د ب أ)