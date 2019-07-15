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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «دو» تضيف تطبيق المراسلة ومكالمات الفيديو غير المحدودة إلى باقتها للاتصال عبر الإنترنت تاريخ النشر: 15/07/2019 استمع

دبي: ”الخليج 365” أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إضافة تطبيق جديد إلى باقتها الخاصة بالاتصال عبر الإنترنت بهدف منح عملائها في دولة الإمارات المزيد من الخيارات للبقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء. ويتيح التطبيق الجديد الذي يحمل اسم «YzerChat» للعملاء إجراء مكالمات فيديو عالية الدقة وغير محدودة عبر الإنترنت.

ويمكن استخدام التطبيق الجديد - إضافة إلى تطبيق«BOTIM» - والاستمتاع بمكالمات فيديو وصوت غير محدودة مع العائلة والأصدقاء، سواء كانوا داخل دولة الإمارات أو حول العالم إلى جانب خدمة الرسائل النصية القصيرة وذلك من خلال الاشتراك في باقة الاتصال عبر الإنترنت من «دو» مقابل 100 درهم شهرياً لشبكات الاتصال اللاسلكي «واي فاي» و50 درهماً شهرياً للهاتف المتحرك.

ويُعد «YzerChat» عبارة عن تطبيق آمن للمراسلة ومكالمات الفيديو عالية الدقة يستند إلى السحابة ويتميز بنظام مبتكر للترجمة يعمل على تحويل الدردشات تلقائياً إلى اللغات المفضلة للعملاء.

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