شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش»: لا تطورات تؤثّر في حركة السهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مجموعة «جي إف أتش المالية» عدم وجود أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير في سعر السهم، أو كمية التداول، بخلاف ما تم الإفصاح عنه سابقاً.

وأضافت في بيان لسوق دبي المالي، أنه ليس لديها معلومات عن أسباب التداول العالي وغير العادي لأسهمها في بورصة الكويت، يوم الخميس الماضي.

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