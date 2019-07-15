«وول ستريت» تتخوف من نتائج الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

قد تواجه الأسهم منعطفاً صعباَ إذا كشفت نتائج الشركات الأمريكية عما يعزز النظرة الضبابية حول الاقتصاد والآثار السلبية الناجمة عن الحروب التجارية من خلال انطلاق موسم نتائج الربع الثاني هذا الأسبوع.

يعتبر موسم الأرباح هو الخطر الكبير التالي لسوق الأوراق المالية الذي ارتفع إلى مستويات قياسية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة، في اجتماعه المقبل يومي 30 و31 يوليو/‏تموز الجاري، ويخشى المحللون من أن يتحول موسم النتائج إلى حقل ألغام بسبب معدلات النمو البطيئة في وقت بلغت فيه الأسهم حد الإشباع.

وتصدر تقارير الشركات بدءاً من البنوك الكبرى يتقدمها بنك «سيتي جروب» اليوم الاثنين، ويتبعه «جولدمان ساكس» و«ويلز فارجو» و«جي بي مورجان» يوم الثلاثاء و«بنك أوف أميركا» الأربعاء و«مورجان ستينلي» الخميس.

ومن المتوقع أن تنخفض معدلات أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «إس أند بي 500» بحدود 2.9% خلال الربع الثاني طبقا لبيانات شركة «فاكت سيت»، حيث كشفت البيانات الأولية لحوالي 114 شركة عن توقعات بتراجع الأرباح في 77% منها، وتعزو الكثير من تلك الشركات تراجع أرباحها إلى الحرب التجارية.

وتتحدث شركات أخرى عن مخاوف من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتأثير التعرفة الجمركية في تكاليف التشغيل خاصة وأن نسبة 40% من الشركات المدرجة على المؤشر المذكور تشكل عملياتها الخارجية أهم مصادر أرباحها المالية، ويرى التنفيذيون في تلك الشركات أن تراجع الأرباح في حدود 10% يمكن معالجته، لكن إذا بلغ التراجع نسبة 25% فسيكون مشكلة.

ويراقب السوق البيانات الاقتصادية وكل ما يوفر أدلة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي عازم على خفض سعر الفائدة في غضون أسبوعين، وكان رئيس المجلس قد ألمح إلى متابعة تقرير مبيعات التجزئة في شهادته أمام الكونجرس، وسوف يصدر التقرير غدا الثلاثاء وسط توقعات بارتفاع المبيعات بنسبة 0.3% مقارنة مع 0.5% في مايو /‏أيار. وينتظر أن يدلي رئيس المجلس بتعليقات حول السياسة النقدية يوم غد الثلاثاء في مؤتمر للبنك المركزي الفرنسي في باريس، وتصدر الثلاثاء أيضاً أكبر مجموعة من التقارير الاقتصادية، حيث يتلقى السوق تقارير أسعار الواردات والإنتاج الصناعي والمخزونات التجارية و تقرير معنويات مقاولي البيوت.

وتسبق أخبار شركات التجزئة تقرير مبيعات القطاع، خاصة شركة «أمازون» حيث تنطلق فعاليات «برايم داي» اليوم الاثنين، وسط توقعات بتحقيق أرقام مبيعات قياسية تتجاوز مثيلاتها للعام الماضي، كما تتجاوز مبيعات الجمعة الحزينة.

وتحظى أسعار النفط بمتابعة مركزة بعد أن تراجع الانتاج في خليج المكسيك بنسبة 60% بسب الإعصار الذي يضرب المنطقة، ما رفع سعر الخام بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي.