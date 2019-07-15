شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" يعلن قواعد تسكين وترقية موظفى الجهاز الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019، الخاص بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

كما قام الجهاز بإرسال نسخة من تلك القواعد إلى الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات والجهات المعنية بتطبيق القرار، والتى أصدرها في كتاب دورى رقم 1 لسنة 2019.

وقال الجهاز فى بيان له اليوم الاثنين، إن الهدف من قرار الترقية، هو تحسين أوضاع الموظفين ، والدفع بذوى الكفاءة إلى الوظائف الأعلى، بغية الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد، بما يؤدى إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقى رضاء المواطنين.

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من جانبه، أشار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز أعد القواعد التنفيذية لقرار الترقية للالتزام بها عند تنفيذ القرار الصادر بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار القيام بدوره والحرص على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وضمانا لدقة تنفيذ القرار من قبل جميع وحدات الجهاز الإداي للدولة المخاطبة بأحكامه.

وأهاب الجهاز بكافة الوحدات المخاطبة بأحكام القرار المشار إليه مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية، واتخاذ كافة الإجراءات، من أجل تفعيل ما جاء بالقرار رقم 65 لسنة 2019، تجنبا لتأخر ترقيات موظفى تلك الوحدات سواء وزارات أو مصالح أو هيئات أو أجهزة أو جامعات أو غيرها.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد طور تطبيقا إلكترونيا لمساعدة الوحدات المختلفة في إجراء عملية التسكين والترقية بسهولة ويسر، يمكن استخدامه من خلال الرابطhttp:/promotion.caoa.gov.eg.