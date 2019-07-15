شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تنتهى من 76 مشروعا للرى بـ757 مليون جنيه.. و10 مشروعات بالنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى تقرير صادر عنها عن حصاد مرحلة البناء فى 90 يوم للربع الثالث من العام المالى 18/2019 بقطاعى الرى والنقل، وذلك فى إطار الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة من أجل تحقيق النهضة التنموية الشاملة.

وفى هذا الإطار، أكدت الوزارة، أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظاً على مبدأ الشفافية، موضحة أن التقرير يكشف ما تم إجراؤه وتنفيذه من مشروعات بقطاعى الرى والنقل خلال الربع الثالث من 18/2019، وأهداف تلك المشروعات والتكاليف الإجمالية لكل مشروع.

وأكدت وزارة التخطيط، أن هذا يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتطوير مستوى البنية الأساسية والاجتماعية للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، لافتة إلى أن حصاد الربع الثالث من 18/2019 كشف عن الانتهاء من عدد 76 مشروعًا بقطاع الري بتكلفة كلية بلغت 757 مليون جنيه، في حين أنه تم الانتهاء من 10 مشروعات بقطاع النقل بتكلفة إجمالية بلغت 784 مليون جنيه فى ذات الربع.

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من جانبه قال الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن الهدف من نشر حصاد مرحلة البناء خلال الربع الثالث من 18/2019 يأتى بهدف توعية المواطنين بحجم الإنجازات التي قدمتها الدولة خلال فترة المتابعة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ضوء تفعيل دور المتابعة اللاحقة لمرحلة ما بعد التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة، مما يسهم في ضمان استفادة المواطنين فعليًا من تلك المشروعات التنموية وتحقيق العائد الحقيقي المستهدف للاستثمار العام.

وأشار التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، إلى أهم المشروعات التى تم تنفيذها بقطاع الري وتتمثل أهمها فى مشروع إنشاء عدد 2 بحيرة صناعية وعدد 1 سد تخزينى بوادى حوضين بالبحر الأحمر بتكلفة كلية بلغت 155.4 مليون جنيه، ومشروع عملية إحلال وتجديد محطة ري الخيام بسوهاج بتكلفة بلغت 63.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء عدد 3 بحيرات إعاقة بوادى الحواشية لحماية مدينة راس غارب بالبحر الأحمر بتكلفة 48.6 مليون جنيه، فضلًا عن عدد آخر من المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.

وفيما يخص قطاع النقل، فتمثلت أهم المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال الربع الثالث من العام المالى 18/2019 فى مشروع ازدواج خط مترو الانفاق (المرج- المرج الجديدة) بمحافظة القاهرة بتكلفة كلية بلغت 481 مليون جنيه، ومشروع رفع كفاءة الخدمة بالموانئ بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة 207.4 مليون جنيه والذى يهدف إلى زيادة معدلات القَطر والإرشاد للسفن وتقليل زمن دخولها وخروجها، هذا بالإضافة إلى مشروع زيادة كفاءة ميناء شرم الشيخ بتكلفة كلية بلغت 62 مليون جنيه، ومشروع الكهروميكانيك لميناء طابا البري بجنوب سيناء بتكلفة 16.57 مليون جنيه وغير ذلك من مشروعات بقطاع النقل.