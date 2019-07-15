شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر الإمارات مع أولادك.. إلغاء تأشيرة المرافقين أقل من 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل قرار مجلس الوزراء الإماراتى، القاضى بإعفاء مرافقى زوار الإمارات ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول، شرط مصاحبتهم لوالديهم، اليوم الاثنين حيز التنفيذ، حيث يشكل إضافة نوعية للقطاع السياحى ولحركة المسافرين عبر مطار دبي، ودعامة رئيسية للسياحة العائلية على وجه الخصوص.

ويمكن للسياح التقدّم بطلباتهم لاستخراج التأشيرات السياحية، من خلال تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الذكى ica uae echannels وضمن فئة تأشيرة سياحة عائلية، أو موقعها الإلكترونى www.ica.gov.ae عبر رابط «القنوات الذكيّة للإقامة والجنسية».

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كذلك يمكن الحصول على التأشيرة من خلال الناقلات الوطنية لدولة الإمارات (طيران الإمارات، طيران الاتحاد، فلاى دبي، العربية للطيران)، ووكلاء السفر المرخصين، شريطة شراء التذاكر من خلال مكاتبهم، والفنادق فى دولة الإمارات، شريطة الالتزام بالحجز الفندقى لديها.

وتصدر الهيئة نوعين من التأشيرات السياحية، هما القصيرة (لمدة 30 يوماً)، برسوم قدرها 200 درهم للتأشيرة الواحدة، ويمكن تمديدها مرتين لمدة 30 يوما فى كل مرة، والطويلة، ومدتها 90 يوما، برسوم تبلغ 550 درهما، ويمكن تمديدها مرتين لمدة 30 يوما فى كل مرة، فى حين تبلغ رسوم تمديد التأشيرة 600 درهم عن كل تمديد.

وتستمر مدة الإعفاء، حسب القرار، خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام الأمر الذى يعزز السياحة العائلية فى الإمارات خلال فترة الصيف.