شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ارتفاع عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين فى 2018 إلى 690 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2018، وهى نشرة تهدف إلى نقل المعرفة، ومتضمنة براءات الاختراع من معلومات تكنولوجية، ووضعها فى متناول المشتغلين بالبحث العلمى والتطوير التكنولوجى، لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والأجتماعية.

وأوردت النشرة أن هناك 2255 طلباً مقدماً إلى مكتب براءات الاختراع المصرى عام 2018 للحصول على براءة الاختراع، منهم 997 طلب للمصرييـن بنسبـة 44.2% ، 1258 طلـب للأجانــب بنسـبـة 55.8٪، مقـابـل 2279 طلبـاً عـام 2017 منهم (1025 للمصريــين بنسبة 45%، 1254 للأجانب بنسبة55 ٪) بانخفاض بلغت نسبته 1.1%.

وبلغت براءات الاختراع الممنوحة للمصريين عــام 2018 عدد 690 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصرى عــام 2018 (155براءة ممنوحة للمصريين بنسبة 22.5% ، 535 براءة ممنوحة للأجانب بنسبة 77.5%) من الإجمالى ، مقابل 581 براءة اختراع عام 2017 منهم ( 96براءة اختراع ممنوحة للمصريين بنسبة 16.5% ، 485 براءة ممنوحة للأجانب بنسبة 83.4% ) بزيادة بلغت نسبتها 18.8%، و177 براءة اختراع تم منحها فى مجال الاحتياجات الانسانية بنسبة 25.7% (27.7% للمصريين ، 72.3% للأجانب ) .

و152بـراءة اختـراع تـم منحهـا وفقـاً للتصنيـف الدولى فى مجـال الكيميـاء والفلـزات بنسبـة 22٪ مـن إجمالى البــراءات الممنـوحـة عــام 2018 (27٪ للمصـرييـن ،73% للأجانب ) ثـم البـراءات الممنـوحـة فى مجـــال عمليـــات التشـكيــل والنقـــل بعـدد 112 بـراءة اختــراع بنسبــة 16.2% (18.8% للمصريين ،81.2% للأجانب )

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واحتلت مصر المرتبة الأولى حيث بلغ عدد البراءات الممنـوحة لها مـن مـكتب البراءات المصرى 155 بـراءة اختـراع بنسبـة 22.5% ، يليهـا البـراءات الممنـوحة للولايات المتحدة الامريكية بأجمالى 149 براءة اختراع بنسبة 21.6% ثم اليــابـان بأجمالى عدد 68 براءة اختراع بنسبة 9.9% من اجمالى البراءات الممنوحة عام 2018 .

وبلـغ عـدد الطلبـات المقدمة إلى مكتـب العـلامات التجـاريـة المصـرى 34629 طلـب للحصـول علـى عـلامـات تجـاريــة عـام 2018، مقابل 21859 طلباً عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 58.4 ٪.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة من مصر للحصول على العلامات التجارية 21135علامة تجارية بنسبة 61% من اجمالى الطلبات المقدمة عام 2018 مقابل 14417 طلباً عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 46.6%.

ومنح مكتب العلامات التجارية المصرى عدد 8729 علامة تجارية عام 2018، مقابل 4085 علامة تجارية عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 113.7%.

وتصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بأجمالى 6284 علامة تجارية بنسبة 72% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 810 علامة تجارية بنسبة 9.3% ثم الصين بعدد 210 علامة تجارية بنسبة 2.4% من أجمالى العلامات التجارية الممنوحة عام 2018.