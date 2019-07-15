شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: المرأة تساهم ب 34% من الدخل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات، أن مصر تدعم بشكل كبير فى اتجاه تمكين المرأة فلدينا 8 حقائب وزارية يتقلدها السيدات، والدستور يحدد كوتة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، لافتاً إلى أن المرأة تساهم ب 34% من الدخل فى مصر، كما تمثل المرأة 50% من قوة العمل بالعالم.

ولفت إلى أن الاتحاد يتعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤسسات أخرى فى دول مختلفة لإيجاد برامج جديدة وفتح فرصة ودراسة أماكن العمل فى مصر، ومعالجتها بشكل علمى، يسهم بشكل أساسي فى تمكين المرأة.

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وأضاف توفيق خلال مؤتمر الاتحاد اليوم، أن هناك مليار شخص يمتلك سمارت فون، إضافة إلى أن 3 مليار شخص لديهم إنترنت، وهذا يعني أن التكنولوجيا الحديثة تمكن المرأة من الوصول إلى المعلومات وكذلك الأسواق فى كافة الدول.

وأوضح طارق توفيق، أنه يجب أن يكون هناك برامج داخل اتحاد الصناعات لتمكين المرأة، فالاتحاد تسيطر عليه الذكورية، وحاليا لدينا وحدة لتمكين المرأة داخل الاتحاد.