شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بعد بيانات صينية مشجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مقتدية بمكاسب الأسواق الآسيوية بفضل بيانات مجشعة لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة الصينية، مما هدأ المخاوف من تباطوء النمو العالمى.

وأظهرت البيانات الباعثة على التفاؤل، أن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم يستقر، لكن النمو تباطأ إلى أضعف وتيرة له فيما لا يقل عن 27 عاما، مما دفع المستثمرين إلى المراهنة على أن بكين ستواصل اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز.

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وبعد أن قطع موجة صعود دامت خمسة أسابيع ليختم الأسبوع الماضي منخفضا 0.8 %، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % .

وتفوقت الأسهم الألمانية الحساسة للتجارة، وصعدت 0.7% وسط مكاسب واسعة النطاق، بعد أن قال مسؤول أمريكى كبير إن حكومة الولايات المتحدة قد توافق على منح تراخيص للشركات.

وصعدت أسهم شركة صناعة الرقائق الألمانية إنفنيون ومنافستيها ايه.اس.ام واس.تي مايكرو-إلكترونيكس بين 0.9 و1.5%.