شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.38% خاسرا عدد 34.04 نقطة ليصل إلى مستوى 8981.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.57% رابحا 21.68 نقطة ليصل إلى مستوى 3842.70 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 33 مليون سهم بقيمة 816 مليون ريال، وارتفعت أسهم 59 شركة، فيما تراجعت 115 شركة. Advertisements وتراجع 13 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.58%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.49%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.40%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.37%. وجاء سهم "فيبكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.40%، ثم الخزف السعودى بنسبة 2.55%، ثم حلوانى إخوان بنسبة 2.21%، فيما تصدر سهم "العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.55% ثم المصافى بنسبة 1.53%، ثم الفخارية بنسبة 1.38%.

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