شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جرير: توظيف السعوديات رفع مبيعاتنا وحصتنا السوقية 20% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق السعودية، أن توظيف الفتيات في الشركة "بوظائف كبيرة وكثيرة" رفع المشتريات في فروع "جرير" وزاد دخل مبيعات التجزئة.

وقال محمد العقيل في مقابلة مع قناة العربية إن الأرباح الفصلية لشركة "جرير" للتسويق ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 169 مليون ريال.

وذكر العقيل أن ارتفاع عدد معارض "جرير" من 52 إلى 58 معرضاً، ساهم في ارتفاع مبيعات التجزئة، متوقعا تسجيل هامش ربحية لكامل السنة يتراوح بين 7% و10% في العام الحالي.

وتحدث عن تأثر البيانات المالية في الربع الثاني الذي وصفه بأضعف ربع في الأداء المالي، مع تأثيرات إعادة تبويب البيانات المالية بموجب المعيار المحاسبي رقم 16، بجانب تأثر البيانات في هذا الربع بمبالغ زكاة مستحقة.

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وعن الحصص السوقية لجرير، في مختلف قطاعات عملها، قال إن حصتها السوقية تتعدى 20% في قسم الهواتف الذكية، و50% في الأجهزة الحاسوبية اللوحية، وبين 30% و50% في المواد المكتبية.

وذكر العقيل، في اتصال مع CNBC عربية أن المصاريف الإدارية للشركة زادت بنحو 13% وذلك نتيجة الترويج لزيادة الحصة السوقية والتي وصلت إلى 20%.

وأشار العقيل إلى أن تكاليف الفروع الجديدة لعبت دوراً في زيادة المصاريف الأمر الذي ضغط على هامش ربحية الشركة في الربع الثاني من العام الحالي.

وكشفت البيانات المالية للشركة اليوم عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019 بالغة 169.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 162.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحسب رصد قام به موقع "أخبار اليوم" كانت جرير قد حققت أعلى أرباح تشغيلية على مستوى الربع الأول في تاريخ الشركة حيث وصلت إلى 254 مليون ريال وبارتفاع على أساس سنوي 15%، ووصلت مبيعات الشركة بالربع الأول إلى 1.88 مليار ريال وهي ثاني أعلى مبيعات لها في تاريخها على مستوى الربع الأول حيث كانت قد وصلت في بالربع الأول 2015 إلى 1.91 مليار ريال، والأمر نفسه في صافي الأرباح حيث حققت جرير 234 مليون ريال وهي ثاني أعلى أرباح في تاريخها حيث وصلت في الربع الأول 2015 إلى 247 مليون ريال.