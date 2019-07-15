شكرا لقرائتكم خبر عن مضاء للاستثمار: 3 عوامل وراء ارتفاع السوق السعودي فوق 9 ألاف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة مضاء للاستثمار إن ارتفاع مؤشر السوق السعودي فوق مستوى 9 ألاف نقطة بجلسة اليوم يعود إلى 3 عوامل في مقدمتها الأجواء الإيجابية بالأسواق العالمية، إلى جانب توقع نتائج جيدة للقطاع المصرفي وإعلانات عن توزيعات نقدية.

ولفت ثامر السعيد، في مقابلة مع قناة العربية خلال التداولات إلى أن نتائج الشركات ستحدد المسار مستقبلاً، حيث ما زالت السوق محل نظر من حيث التقييم باعتبارها أغلى من نظيراتها.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة اليوم الأحد مرتفعاً 46.93 نقطة ليقفل عند مستوى 9015.16 نقطة، بتداولات فاقت قيمتها 3 مليارات ريال.

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وذلك من خلال عدد أسهم متداولة بأكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

وتتوالى إعلانات نتائج الشركات في السوق السعودية للربع الثاني من العام الحالي، حيث تحولت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" إلى الربحية في الفصل الثاني من العام الجاري.

وسجلت "زين السعودية" أرباحا فصلية بقيمة 130 مليون ريال مقارنة بخسائر بقيمة 38 مليون ريال عن نفس الفترة.