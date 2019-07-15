شكرا لقرائتكم خبر عن "مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال تصاميم مشروع "داون تاون" مع "شامبان تايلور" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع عقد أعمال التصاميم لمشروع وسط المدينة "داون تاون" مع شركة شامبان تايلور، وهي أحد الاستشاريين العالميين المتخصصين في تصاميم المشاريع الكبرى للأسواق التجارية والترفيهية والفنادق وسبق له تصميم مشاريع مماثلة بالمنطقة وحول العالم.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن قيمة العقد تبلغ 23.4 مليون ريال، علماً بأن مُدة العقد ستكون 52 أسبوع.

هذا ويشمل العقد مرحلتين أساسيتين: تشمل الأولى دراسات الموقع العام والتصاميم الأولية ومراحل التنفيذ ودراسات الأنظمة الأولية والتكاليف التقديرية. كما تشمل المرحلة الثانية التصاميم التفصيلية ومستندات العطاءات وكذلك المخططات التنفيذية للمشروع حسب مراحل التنفيذ.

ويستهدف المشروع تطوير السوق التجاري الرئيسي لمدينة المعرفة الاقتصادية والوحدات الفندقية المرتبطة به ضمن مرحلة التطوير الأولى لمدينة المعرفة الاقتصادية بالمنطقة الشمالية والتي ترتبط من خلال طريق الملك عبد العزيز بالمسجد النبوي ومحطة قطار الحرمين ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحاور الطرق الرئيسية بالمدينة المنورة.

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ووفقاً للبيان، من المخطط قيام الاستشاري بأعمال التصاميم من خلال الاستخدام الفعال للمساحات المتاحة لكامل الأرض المخصصة للمشروع لتفي بالمكونات المستهدفة للمشروع ومنها حوالي 129 ألف متر مربع مخصصة للسوق (المول) والبوليفارد بمساحة تأجيرية حوالي 122 ألف متر مربع تحوي متحف تفاعلي عن المدينة المنورة وصالة ترفيهية مغلقة وسينما ونادي صحي، وتضم المساحة قطاع الضيافة الذي يحوي المزيج من الغرف والأجنحة الفندقية والوحدات السكنية المخدومة من خلال معايير العلامات التجارية الدولية في هذا القطاع بعدد يصل إلى 350 غرفة و150 شقة فندقية ضمن المرحلة الأولى.

وأشارت الشركة إلى أن مدة استكمال أعمال التصاميم أعلاه تدخل ضمن المدة المعلن عنها سابقاً لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع المتوقع لها ثلاث سنوات حيث يتم العمل على التصاميم بالتوازي مع العمل في بعض مهام المشروع الأخرى، كما أن تكاليف أعمال التصاميم محتسبة ضمن التكاليف التقديرية للمشروع المتوقع لها 2.2 مليار ريال بإذن الله.

وبحسب البيان، لا يوجد أثر مالي جوهري لتكلفة العقد حيث يتم سداد تكاليف الأعمال على دفعات وبناء على تقدم تنفيذ هذه الأعمال كما أنه سيتم تغطية هذه التكاليف ذاتياً من السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 19.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل تحقيق صافي سارة بلغ 13.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الأول إلى ارتفاع الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية والأراضي.