شكرا لقرائتكم خبر عن "مدينة المعرفة" توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن لمدة عامان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيعها اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك لمدة عامان من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم تكن رغبة أحد الأطراف خلافاً لذلك.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، إن الاتفاقية تهدف لتهيئة الطرفين لخبراتهما والاستفادة من إمكانياتهما المتاحة لما يحقق مصالحهما المشتركة، حيث تستفيد شركة مدينة المعرفة الاقتصادية من تعزيز استثماراتها ودعم مشاريعها التطويرية القائمة وإيجاد فرص استثمارية جديدة ذات معايير عالية واستقطاب المزيد من المستثمرين لتطوير هذه المشاريع.

وبحسب البيان، يستفيد البرنامج من مخرجات المشاريع التطويرية لمدينة المعرفة في تيسير إجراءات وصول المزيد من الحجاج والمعتمرين وجذب الشركات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن إلى فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى تحسين تجربة المعتمر والزائر من خلال إثرائها من الناحية الدينية والثقافية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

ويتمثل مجال التعاون بين الطرفين في قيام شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بمراعاة متطلبات مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن عند إعداد الخطط لمشاريعها المتعلقة بنطاق خدمة ضيوف الرحمن ومشاركتها مع البرنامج، وكذلك العمل على مواكبة تطلعات البرنامج من خلال جذب مستثمرين جدد وطرح فرص استثمارية جديدة في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين من خلال توفير الخدمات التجارية والفندقية.

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كذلك ستكون الشركة مسؤولة عن خلق بيئة عمرانية متميزة بشكل عام وخصوصاً للمنطقة المحيطة بمحطة القطار حيث يجري العمل على تصاميم مشروع "بوابة المدينة" بمكونات تشمل عدد 300 غرفة وشقة فندقية من فئة الثلاث نجوم في المرحلة الأولى، وأسواق تجارية متصلة بمحطة قطار الحرمين السريع ومحطة للنقل مرتبطة بمحطة القطار.

وضمن نطاق الاتفاقية تقوم شركة مدينة المعرفة حالياً باستكمال الدراسات الأولية لمشروع جادة العالم الاسلامي ليرتبط بالمشاريع الأخرى المتميزة بالمنطقة خصوصاً المجاورة لمحطة القطار، وسيراعي المشروع الثقافات المتعددة للعالم الإسلامي والرمز إليها من خلال المعالجات المعمارية والعمرانية التي تراعي تنوع ثقافات الدول.

ومن المتوقع أن تضيف شركة مدينة المعرفة من خلال استثماراتها لتطوير مراحل متعددة من المشروع بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن ما يقارب خمسة عشر ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مجالات ذات علاقة بنطاق عمل البرنامج الذي يوفر من جانبه البرامج والدراسات التي تساهم في تنفيذ مشروعات مدينة المعرفة الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 19.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل تحقيق صافي سارة بلغ 13.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الأول إلى ارتفاع الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية والأراضي.