شكرا لقرائتكم خبر عن "حلواني إخوان" تبحث زيادة رأس المال في 5 أغسطس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة حلواني إخوان دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الإثنين الموافق 5 أغسطس المُقبل، وذلك لبحث مقترح زيادة رأس المال بنسبة 10%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأحد، بأن رأس المال سيرتفع من 285.714 مليون ريال إلى 314.428 مليون ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 28.571 مليون سهم إلى 31.428 مليون سهم، وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل عشرة أسهم.

وبحسب البيان، ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 28.571 مليون ريال من حساب الأرباح المُبقاه. وتهدف الشركة من الزيادة إلى تدعيم رأس المال ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 16.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى زيادة تكلفة مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع اسعار المواد الأولية.

كذلك ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع في الشركة التابعة في مصر بسبب إعادة هيكلة إدارة المبيعات وافتتاح فروع جديدة مما أدى إلى زيادة المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.