شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.3% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:00 مساءً, 15 يوليو 2019 م المناطق - واس تراجع سعر أوقية الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.3% إلى 1411.99 دولارًا أمريكيًا فيما صعد سعر أوقية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 % إلى 1414 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية تهدئة بيانات صينية مهمة للمخاوف بخصوص تباطؤ الاقتصاد العالمي وتعزيزها الشهية للأصول عالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة في المعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.3 % إلى 15.16 دولارًا أمريكيًا وصعد سعر أوقية البلاتين اليوم بنسبة 0.6 % إلى 832.64 دولاراً أمريكياً وسعر أوقية البلاديوم بنسبة 0.6 % إلى 1555.22 دولارًا أمريكيًا.

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