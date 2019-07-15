شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نمو صيني أبطأ يدفع أسعار النفط للانخفاض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:50 صباحًا, 15 يوليو 2019 م المناطق - واس تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت الصين أبطأ نمو اقتصادي ربع سنوي لها فيما لا يقل عن 27 عامًا، معززة المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول منخفضة 15 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 66.57 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي تسليم أغسطس آب 24 سنتا أو 0.4 % إلى 59.97 دولار للبرميل.

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