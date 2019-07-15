الموجز قدم البرنامج الصباحي لقناة DMC الفضائية تقريرا عن أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق، اليوم، الاثنين الموافق 15-7- 2019. وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم أسعار الذهب :

عيار 24: 742 جنيهًا.

عيار 21: 649 جنيهًا.

عيار 18: 556 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 5192 جنيها. أسعار العملات الأجنبية :

الدولار الأمريكي: بيع 16.66 جنيه، وشراء 16.56 جنيه.

اليورو: بيع 18.67 جنيه، وشراء 18.57 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 20.75 جنيه، وشراء 20.67 جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.36 جنيه، وشراء 15.27 جنيه.

الفرنك السويسري: بيع 16.77 جنيه، وشراء 16.66 جنيه.

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