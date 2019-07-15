تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% خاسرا عدد 32.860 نقطة ليصل إلى مستوى 6095.68 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70% خاسراً عدد 47.190 نقطة ليصل إلى مستوى 6727.47 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% خاسراً عدد 2.350 نقطة ليصل إلى مستوى 4850.96 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 139.4 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون دينار كويتى عبر 5168 صفقة.
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاعى الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.04%.
وجاء سهم "رمال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.92%، تليه الديرة بنسبة 6.67%، ثم مواشى بنسبة 6.56%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم ريم بنسبة 9.80%، ثم إيفا فنادق بنسبة 7.93%.
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