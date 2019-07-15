شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسرا 1.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1535.10 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 361 ألف دينار بحرينى.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.40% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 0.81%، سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.74% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.76% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.08%، ثم سهم بى.أم.أم.أى بنسبة 0.63%.