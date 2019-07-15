شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى الاستثمار والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.69% رابحا 18.60 نقطة ليصل إلى مستوى 2723.38 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 131.8 مليون سهم محققة ما قيمته 114.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1615 صفقة ل26 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقر سهمين.

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وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.88%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.32%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 3.45%، ثم سهم أملاك للتمويل بنسبة 2.81%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.51%، ثم سهم العربية للطيران بنسبة 0.93%.