شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالـ"الاتصالات": شركات المحمول لم تعترض على نشر تقرير الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان شركات المحمول العاملة فى السوق لم تبدى أى اعتراضات بشان نشر تقارير جودة الخدمة و التى سيصدرها جهاز تنظيم الاتصالات فى اول سبتمبر المقبل أمام الجمهور بل العكس فهناك تعاون لتحسين مستوى الخدمة.

وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق عقوبات على الشركات حال مخالفة معايير جودة الخدمة المحددة من جانب الجهاز قال المصدر لليوم السابع، "ليس الهدف هو معاقبة الشركات، بل العكس تحسين جودة الخدمة، ونشر التقرير أمام الجمهور سيحفز الشركات على الاستثمار أكثر فى تحسين الخدمات للجمهور حتي لا تفقد اى شركة مشتركين فى سوق يشهد تنافس شديد، ذلك على الرغم من ان التعاقدات المبرمة مع الشركات واطار ترخيص الجيل الرابع للمحمول يتضمن عقوبات لسوء الخدمة.

وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد وقع غرامة على أحدى شركات المحمول بسبب عطل جسيم فى الشبكة وحذر شركات المحمول فى وقت سابق بانه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بما فى ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقا للتعاقدات المبرمة.

و افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كافة الاجراءات لضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والانترنت