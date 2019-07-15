شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشة العمل الإقليمية لوضع إطار عربى لاختيار كوادر القطاع العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، فعاليات ورشة العمل الإقليمية التى تنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع وزارة التخطيط خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو الجارى، بعنوان "مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربى المشترك لكفاءات الكوادر العليا فى القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030".

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افتتح المؤتمر، والذى يشارك به ممثلون عن 9 دول عربية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

من المقرر أن تناقش ورشة العمل على مدار فترة انعقادها، دوافع إعداد إطار عربى مشترك للكفاءات الوظيفية للكوادر العليا من منظور أجندة التنمية المستدامة 2030 والسياسات العامة، وكفاءات الكوادر العليا، إلى جانب آليات تطبيق إطار الكفاءات الوظيفية للكوادر العليا، ومراجعة الأطر المشتركة من منظور الإدارة العامة.