شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تشارك بالمنتدى السياسى للتنمية المستدامة بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك وزارة التخطيط، بأعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان: "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة"، والمنعقد حتى 18 من يوليو الجارى.

قالت الوزارة فى بيان لها صباح اليوم الاثنين، إن المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، يمثل الآلية الرئيسة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقييم النجاح والتحديات التي واجهت تنفيذ الأهداف من خلال التقارير الطوعية الوطنية مضيفة أن المنتدي يأتي كفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والإنجازات وكآلية تعزيز السياسات والمؤسسات للحكومات المشاركة.

وأوضحت الوزارة أن مشاركة الدول لتجاربها وجهودها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستعراض التحديات التي تواجه عملية التنفيذ يعد هدف رئيس لاستفادة الدول المشاركة من تجارب بعضها البعض وتطبيق منها ما يتسق وأوضاع كل دوله.

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وأشارت إلى أن مصر تقوم بتنظيم حدثين جانبين على هامش المنتدى، أحدهما يتبني قضية القطاع غير الرسمى وأجندة 2030، فيما يأتي الآخر بعنوان "عدم المساواة ودور شركاء التنمية".

يشهد منتدى هذا العام مشاركة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يشهد المنتدي قيام 47 بعرض جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليصل بذلك مجموع الدول التي قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية في أثناء المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى أكثر من 140 دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015.

كما أنه من المقرر أن يناقش منتدى 2019 عدد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث سيركز المنتدى الحالي علي الهدف الرابع والمتعلق بجودة التعليم، والهدف الثامن والمرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، وكذلك الهدفين العاشر والثالث عشر والمختصان بالحد من عدم المساواة والعمل المناخي، فضلًا عن الهدفين السادس عشر والسابع عشر حول السلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات.