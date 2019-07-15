شكرا لقرائتكم خبر عن "مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو تسجيل وتوثيق لزواج عرفى تم بين زوجين، بتاريخ حدوثه بينهما، مهما طالت مدته، لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، ذلك هو الزواج الذى يُعرف بزواج التصادق، والذى بلغ إجمالى عدد حالاته فى مصر خلال العام الماضى نحو 139.7 ألف حالة.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول هذا الإطار، يقدم ”الخليج 365” 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر خلال عام 2018، والتى جاءت كالتالى:

1- بلغ إجمالى عدد حالات زواج التصادق فى مصر 139 ألف و 760 حالة.

2- سجلت الفئة العمرية للزوجة من 18- 19 عاما العدد الأكبر فى عقود زواج التصادق خلال العام الماضى بـ 100.717 ألف تعاقد.

3-جاءت معظم تعاقدات التصادق لزوجات فى سن الـ 18 عام، بشباب فى الفئة العمرية من 25-29 عاما بعدد تعاقدات بلغ نحو 48.9 ألف تعاقد.

4- فيما جاء أقلها مع رجال فى عمر 70- 75 عاما فأكثر بعدد عقود بلغ 9 تعاقدات.

5-جاءت الفئة العمرية للزوجة من 20-24 عاما فى المرتبة الثانية من حيث ارتفاع عدد عقود زواج التصادق بها، حيث بلغ العدد 28.4 ألف تعاقد.

6-بلغ عدد عقود زواج التصادق للزوجات فى الفئة العمرية من 30- 34 عاما نحو 18.7 ألف تعاقدا.

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7- جاءت الفئة العمرية من 70- 74 عاما للزوجات، الأقل من حيث عدد حالات زواج التصادق، حيث لم تسجل تلك الفئة سوى حالة واحدة فقط.

8- كلما ازداد عمر المرأة كلما قلت عدد حالات زواج التصادق، باستثناء الفئة العمرية من 75 فأكثر، والتى سجلت 8 حالات رغم أن الفئة العمرية السابقة لها "70-74 عام" سجلت حالة واحدة.

9- ارتفع عدد حالات زواج التصادق بين الإناث ممن يقرأون ويكتبون، حيث بلغ 67 ألف و 938 حالة من إجمالى عدد حالات زواج التصادق فى مصر العام الماضى.

10- جاء فى المركز الثانى من حيث الشهادة التعليمية للزوجات، عدد حالات زواج التصادق بين الأمييات بـ 22 ألف و 577 حالة.ز

11- سجل أصحاب الشهادات المتوسطة وما فوقها من الإناث أقل عدد فى حالات زواج التصادق العام الماضى بـ 464 حالة.

12- ارتفعت حالات زواج التصادق بين الحاصلات على مؤهل جامعى ومعاهد عليا إلى 739 حالة.

13- جاءت معظم حالات زواج التصادق بين إناث لم يسبق لهن زواج بـ 116 ألف و 426 حالة.

14- سجلت الأرامل أقل عدد فى حالات زواج التصادق العام الماضى بـ 357 حالة فقط.

15- من إجمالى عدد حالات زواج التصادق العام الماضى، جاء 638 تعاقد للمسيحين مقابل 139 ألف و 122 تعاقد للمسلمين.