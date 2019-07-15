شكرا لقرائتكم خبر عن من 480 إلى 520 الف أوقية ذهب حجم المستهدف إنتاجه من منجم السكرى خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف الراجحى،المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن حجم المستهدف إنتاجه من الذهب من منجم السكري، خلال عام 2019 يبلغ حوالي من 480 إلي 520 ألف أوقية ذهب.

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

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ويعمل فى مصر شركتين لإنتاج الذهب، وهما الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، و"ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية‪.

ووفقا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد شهد نشاط الثروة المعدنية نشاطاً ملحوظاً لجذب وزيادة الاستثمارات الجديدة للبحث عن الثروات والمعادن واستغلالها وجاء ذلك من خلال طرح مزايدة جديدة بداية عام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها فى مصر بنظام اقتسام الانتاج فى5 مناطق بحث بمناطق الصحراء الشرقية وسيناء (جنوب غرب مدينة دهب – بكارى – أم سمرة – أم الروس – ام عود وحنجلية).

وأسفرت نتيجة المزايدة فى يوليه 2017، عن ترسية منطقتى بوكارى، وأم سمرة ، على شركة ريسوليوت مصر ليمتد الأسترالية، ومنطقة أم الروس على شركة فيرتاس مايننج ليمتد الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق ، ومنطقة دهب على شركة غسان سبان للاستثمارات الإسبانية ، وستحقق المزايدة استثمارات أجنبية ومحلية تقدر بحوالى 7ر41 مليون دولار خلال فترات البحث بالإضافة إلى 145 ألف دولار منح توقيع.