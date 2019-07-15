شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" يفتتح ورشة العمل الإقليمية لاختيار كوادر القطاع العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم، الاثنين، فعاليات ورشة العمل الإقليمية التى تنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) فى الفترة من 15 إلى 17 يوليو الجارى، بعنوان "مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربى المشترك، لكفاءات الكوادر العليا فى القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030".

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تناقش ورشة العمل، والتى يشارك بها 9 دول عربية "البحرين، الأردن، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب، تونس، عمان، والكويت"، دوافع إعداد إطار عربى مشترك للكفاءات الوظيفية للكوادر العليا من منظور أجندة التنمية المستدامة 2030، والسياسات العامة، وكفاءات الكوادر العليا، إلى جانب آليات تطبيق إطار الكفاءات الوظيفية للكوادر العليا،ومراجعة الأطر المشتركة من منظور الإدارة العامة.

ومن المقرر أن يقوم المشاركين بزيارة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للتعرف على التجربة المصرية فى تطوير الإدارة العامة، والموارد البشرية، وعلى آلية عمل مركز تقييم القدرات والمسابقات، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء الماضى.