أساس العقارية تكشف عن نسب الإنجاز في بعض مشاريعها

الشارقة - الخليج 365 :

أعلنت شركة "أساس العقارية" الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، عن إنجاز الطرق الداخلية بنسبة 100% لمشروعي المروج والفلاح مع تجاوز نسبة ال50% في مشروع بساتين الزبير، متوقعة في المستقبل القريب الإنجاز النهائي لكافة المشاريع.

وقال المهندس أحمد الأميري، مدير عام شركة أساس العقارية: "تمكننا من الوصول إلى نسب إنجاز مرتفعة بسبب التزامنا وحرصنا على التقيّد التام بالخطط والمواعيد الموضوعة لتنفيذ وتسليم المشاريع وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية، وتقديم منتج عقاري مميّز يليق بسمعة ومكانة الشركة، كما يقدم للسوق العقارية والمستخدم النهائي بالشارقة تجربة نمط حياة جديدة في مجمعات متكاملة الخدمات".

مشروع بساتين الزبير

وأشارت أرقام الشركة إلى أن أعمال الطرق الداخلية بمشروع بساتين الزبير تجاوزت الـ50% ، ومن المتوقع تسليم المشروع بداية العام القادم، علماً بأن المشروع الاستراتيجي المطل على شارع الإمارات بجوار ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة، يضم نحو 1489 قطعة أرض، ضمن مخطط متكامل الخدمات بترخيص للاستخدام السكني، أو السكني والتجاري، أو للخدمات المتنوعة، مع الخيارات التمويلية المريحة من مصرف الشارقة الإسلامي.

مشروع المروج

أما أعمال الطرق الداخلية بمشروع المروج فقد تم إنجازها بنسبة 100% مع تركيب أعمدة الإنارة حيث يجري التنسيق حاليا مع الجهات المختصة لإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لإنارة الطرق.

ويعد مشروع المروج من أهم المشاريع التي أطلقتها الشركة في الأعوام الأخيرة، إذ يتضمن مجموعة كبيرة من الأراضي السكنية بمساحات مختلفة، والمناسبة للراغبين بالاستفادة من الطلب المتزايد على الأراضي في هذه المنطقة، وهو ما يزيد من قيمتها الاستثمارية يوماً بعد آخر، خصوصاً أنها قريبة من مواقع حيوية من بينها مطار الشارقة والمدينة الجامعية.

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وأكد المهندس الأميري أن الأراضي السكنية بالمشروع، تتميّز بمساحاتها المناسبة لجميع العائلات، وأسعارها المعقولة، كما أن منطقة المشروع تتضمن أراضٍ مخصصة للحدائق والمساجد، وأخرى لإنشاء حضانة، إلى جانب قربها من الاحتياجات الأساسية للسكان مثل المتاجر، والمدارس، والمستشفيات والمراكز الطبية.

مشروع الفلاح

وانتهت شركة أساس العقارية أيضاً من مشروع الفلاح بنسبة 100% وسلّمته إلى الجهات المختصة لإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لأعمدة الإنارة.

ويوفر هذا المشروع فرصاً استثمارية ومزايا استراتيجية بفضل أسعاره التنافسية، ويمنح المستثمرين خيارات مختلفة من الأراضي التجارية المميّزة، والتي يسمح فيها ببناء طابق أرضي وطابق مواقف وستة طوابق متكررة أو بناء طابق أرضي مع أربعة طوابق متكررة بالتوافق مع حجم و موقع القطعة.

وأوضح المدير العام لشركة أساس العقارية أن الشارقة اليوم تُعَّدُ واحدة من أفضل الأسواق العقارية بالمنطقة في ظل ما تحظى به من مقومات الاستثمار الناجح وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، والطلب الداخلي المتنامي، واحتضانها لعدد من المناطق الحرة والصناعية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي ما بين دبي والإمارات الشمالية، عدا عن الطلب الحقيقي الداخلي والخارجي من مختلف شرائح السكان على الوحدات السكنية ضمن مجمعات متعددة الاستخدامات على غرار مشروع الفلاح.

وأضاف: "إن الخيارات التمويلية المتميّزة تتوفر للمستثمرين عن طريق مصرف الشارقة الإسلامي، عبر منتج تمويلي خاص بالمشروع متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر هذا المنتج خيارات سداد طويلة ومرنة، مع معدلات ربح تنافسية، وبأقساط مريحة من دون اشتراط تحويل الراتب، لضمان توفير هوامش ربحية جيّدة للمستثمرين، وتحفيزهم للاستثمار في هذا المشروع، كما يمكن تمويل المشروع عن طريق مصارف أخرى أو من خلال خيار الشراء المباشر من أساس العقارية وذلك على أربع دفعات موزعة على مدار عام كامل وبدون أرباح".

وتعمل شركة أساس العقارية، في مجال الاستثمار بقطاع العقارات وخاصة المشاريع الإنمائية الرئيسية، وينصب اهتمامها على توفير الفرص الاستثمارية التي تقدم عوائد مجزية تتناسب مع وتيرة نمو قطاع العقارات في دولة الإمارات. وتتعاون الشركة مع مصرف الشارقة الإسلامي، باعتبارها تابعة له، في توفير تسهيلات وحلول تمويلية مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لمختلف مشاريعها العقارية والاستثمارية.