شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 45 ألف طن بـ 52 مليون دولار فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى الارتقاء بصادرات زهور القطف ونباتات الزينة والنخيل خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم التصديرى الجارى.
وقالت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه تم تصدير نحو 45 ألف طن زهور، قطف ،ونباتات زينة، ونخيل بقيمة 52 مليون دولار فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019 .
وتمثل الصادرات نحو 3% من قيمة كل الصادرات خلال نفس الفترة و1% من حيث الكميات.
وتزرع الزهور فى العديد من المحافظات فى القاهرة وبنى سويف والمنيا والقليوبية والدقهلية ، وأزهار القطف (Cut Flowers) اسم يطلق علي مجموعة من الأزهار أو النورات التي تصلح للقطف التجاري ، حيث تستخدم في عمل التنسيقات الزهرية المختلفة داخل المكاتب والصالات والمازل والمطاعم والأندية والمستشفيات ، أو في التصدير إلي الأسواق العربية والأجنبية فتدر دخلاً من العملات الصعبة يرفع من عائد الاقتصاد القومي للبلاد.
العشبيات الحولية ، وهذه قد تكون: شتوية مثل: حنك السبع ، الأستر ، العايق، القرنفل البلدي المنثور، الإقحوان ، بسلة الزهور، كامبنيولا، أو: صيفية مثل القطيفة والزينيا وعرف الديك وعباد الشمس أو: عشبي معمر (Perennial herb) مثل: الاراولة ، القرنفل المجوز، الجيربيرا، البنفسج ،أو أبصال Bulbs مثل: الجلاديولس، التيوليب ، الليليم ، الإيرس ، النرجس ، الفريزيا ، التيوبيروز ، الداليا وعصفور الجنة (ريزوم).. ومنها: نباتات الإصص المزهرة و الشجيرات
وتشترك جميعها في قدرتها علي إنتاج أزهار جميلة جذابة تصلح للقطف وتظل محتفظة بحيوتها، ونضارتها لفترة ما بعد قطفها، وغالباً ما تكون حواملها الزهرية طويلة فيسهل استخدامها في عمل التنسيقات الزهرية المختلفة كالاسبته والبوكيهات – غير أنه عند عمل الكورساج من زهور الكاميليا والجاردينيا والأوركيد لا نحتاج عندئذ لحامل زهري طويل.
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