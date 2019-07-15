شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: 126% ارتفاعا فى صادرات مصر للأردن خلال يناير- إبريل 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح التقرير الاقتصادي الذي أعده مكتب التمثيل التجاري في عمان (الأردن)، أن الصادرات المصرية الي الاردن خلال يناير/ أبريل 2019 ، بلغت ما قيمته 367.1 مليون دولار، مقابل 162.4 مليون دولارن عن نفس الفترة من عام 2018، بنسبه زيادة قدرها حوالي 126.4% ، وذلك وفق أحدث بيانات صادرة عن الدائرة العامة للإحصاءات الأردنية.

ووفقا للتقرير، فأهم بنود الصادرات المصرية للأردن خلال هذه الفترة كل من: برتقال بقيمة 11.7 مليون دولار - اجبان بقيمة 8.8 مليون دولار- تلفزيونات بقيمة 6.3 مليون دولار - مرق دجاج بقيمة 5.5 مليون دولار– بطاطا محضرة بقيمة 4.2 مليون دولار - عيدان من حديد بقيمة 4.4 مليون دولار - اسلاك من نحاس بقيمة 3.4 مليون دولار- خيوط الخياطة بقيمة3.2 مليون دولار- فوط وواقيات صحية بقيمة 3.1 مليون دولار- شكولاتة بشكل الواح بقيمة 3.0 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن خلال يناير/ ابريل 2019، حوالي 41.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 22.7%عن نفس الفترة من عام 2018 وأهم واردات مصر من الأردن: أملاح بوتاس طبيعية - لقاحات للطب البيطري– أسمدة معدنية – ادوية – فوط وواقيات صحية مبيدات حشرية- المخصبات الزراعية - سجاد واغطية ارضيات - حمض فوسفوريك- علب صناديق قابلة للطهي من ورق او ورق مقوي.

هذا وسجل التبادل التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة حوالي 408.6 مليون دولار بنسبه زيادة قدرها حوالي 108.2% عن ذات الفترة من عام 2018، كما حقق الميزان التجاري بين البلدين خلال الفترة يناير/ أبريل 2019 فائضا لصالح مصر بلغت قيمته حوالي 325.6 مليون دولار.